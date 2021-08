Van zedendelicten verdachte dansdocent spreekt van heksenjacht

De eigenaar van een grote dansschool in Groningen ontkent dat hij seksuele handelingen heeft verricht met leerlingen en docenten. Khalid A. (38) zou sinds 2015 dertien personen hebben verkracht of aangerand, of pogingen daartoe hebben gedaan.

Dat gebeurde onder andere tijdens stretchoefeningen. “Klopt niet”, stelt A. dinsdag in de rechtbank in Groningen.

A. runde Groningen Dance Center (GDC), dat inmiddels is gesloten, sinds 2004. Sommige slachtoffers dansten er al jaren en kende hij goed. Bij GDC werd onder meer hiphop, breakdance, moderne dans en ballet gegeven. Voor de sluiting telde de school ruim 450 leerlingen en dertien docenten. De meeste instructeurs waren er eerst leerling. De school is elders voortgezet, onder leiding van anderen.

De meeste slachtoffers waren minderjarig. Volgens het Openbaar Ministerie maakte A. misbruik van zijn positie. Hij zou tegen sommige slachtoffers hebben gezegd dat zij hun ambities – om bijvoorbeeld als professioneel danser in Amerika te werken – zonder hem niet zouden bereiken. De rechter maakte uit getuigenverklaringen op dat A. op een voetstuk stond. Ook waren leerlingen bang voor hem omdat hij zeer kritisch kon zijn.

A. zei dat er een-op-een stretchen met hem plaatsvond, maar op verzoek van de ander en niet achter gesloten deuren. Ook had hij privé-contact met sommige leerlingen en voerde vaderlijke gesprekken met hen. A. was naar eigen zeggen betrokken bij zijn leerlingen. “Maar ik hield wel een bepaalde afstand.” Opmerkingen die hij maakte over iemands lichaam hadden volgens hem geen seksuele lading.

In 2017 kwam het gedrag van A. al ter discussie te staan binnen de dansschool. Zo zou hij bij massages te ver gaan en oneerbare voorstellen hebben gedaan. Volgens A. werden zaken verkeerd geïnterpreteerd en verdraaid en was er een heksenjacht. In het najaar van 2020 raakte A. opnieuw in opspraak en werden er aangiftes gedaan. Hij zit sinds september in voorarrest.

A. stelt dat een paar oud-docenten hem zwart willen maken en de rest hebben aangespoord aangifte te doen. “Dan zou de zaak sterker worden. Er was groepsdruk. Maar ik neem de anderen niks kwalijk. Ze zijn meegesleept.”

Het OM komt donderdag met de strafeis.