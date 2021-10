Groningse burgemeester schrapt zeilfeest Vindicat

Een zeilevenement met aansluitend een groot feest van studentenvereniging Vindicat, dat vrijdag plaats zou vinden, gaat niet door. Dat heeft de Groningse burgemeester Koen Schuiling maandag laten weten. Het feest is geschrapt en in de aanloop naar toekomstige evenementen moet volgens hem “eerst worden gekeken hoe die op een acceptabele wijze kunnen plaatsvinden”.

Aanleiding is de chaos en de “bedreigende situatie” die vrijdagavond ontstond voor buschauffeurs en reizigers na een feest van Vindicat-leden bij het Zilvermeer in Groningen.

De fractievoorzitters van de partijen in de Groningse gemeenteraad praten maandagavond over de situatie rond Vindicat en vermoedelijk is er woensdag een extra raadsvergadering. Het is niet voor het eerst dat Vindicat in opspraak is geraakt.