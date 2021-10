Asielzoekers Ter Apel slapen voor vierde nacht op veldbedden

Bij de centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel hebben mensen voor de vierde nacht op rij op veldbedden en stoelen moeten slapen, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In Ter Apel zijn ongeveer 150 veldbedden. Hoe lang mensen hier nog op veldbedden en stoelen moeten slapen, kan de woordvoerster niet zeggen. “We zitten vol, vol, vol en er komen nog steeds nieuwe vluchtelingen bij. Het is steeds spannend of we ze wel onderdak kunnen geven. Dit is niet wat we willen, dat ze op veldbedjes moeten slapen”, aldus de woordvoerster.

Het COA beschikt in totaal over 30.000 bedden en die zijn allemaal bezet. De organisatie is volgens haar druk bezig om nieuwe locaties te vinden. “We spreken met gemeenten, maar het aanbod is niet toereikend”, aldus de woordvoerster. Ze verwacht niet dat daar op korte termijn veel verandering in komt en dat de opvangcrisis nog wel een paar weken zal duren. “We zitten heel erg krap.” Daarnaast kunnen veel asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben niet doorstromen naar een woning buiten het azc. “De uitstroom gaat niet zo snel als de instroom.”

In het azc in Ter Apel is het de afgelopen nachten onrustig door het gebrek aan ruimte. In de nacht van donderdag op vrijdag hield de politie vijf mensen aan nadat ze agenten met stenen hadden bekogeld. De agenten waren naar het azc gekomen om vechtende mensen uit elkaar te halen. De vijf verdachten zitten nog vast.

Afgelopen vrijdagavond- en nacht zijn er “om verschillende redenen” opnieuw drie mensen aangehouden, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van regionale media. Het gaat om drie losstaande incidenten, en ze zijn niet vergelijkbaar met de avond ervoor, aldus de woordvoerder. Het is niet bekend of de drie verdachten nog vast zitten.