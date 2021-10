Voor vijfde nacht slapen asielzoekers op veldbedden in Ter Apel

Voor de vijfde nacht op rij hebben bij de centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel mensen op veldbedden en stoelen moeten slapen. Dat zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag. De verwachting is dat het in ieder geval de hele maand oktober nog erg krap is, daarna hoopt het COA dat het iets minder druk zal zijn.

Hoeveel mensen precies op veldbedden of stoelen hebben geslapen, weet de woordvoerder niet. In Ter Apel zijn ongeveer 150 veldbedden, de woordvoerder schat dat er daarnaast wordt geslapen op tientallen stoelen, of misschien zelfs wel meer. Daarbij gaat het overigens niet steeds per se om dezelfde mensen die op de veldbedden en stoelen slapen.

Het grote probleem zit in de opvang in het hele land, en dat wordt op Ter Apel zichtbaar, zegt de woordvoerder. Wie binnenkomt, moet zich eerst registreren in Ter Apel. Daarna zouden ze naar een regulier asielzoekerscentrum of tijdelijke opvanglocatie moeten gaan. Het COA beschikt in totaal over 30.000 bedden, maar die zijn allemaal bezet. “Er zit niet veel lucht in. De druk is momenteel heel erg hoog.”

De verwachting is dat die druk ietsje minder hoog wordt in november, gelet op de instroom en de verwachte ruimte die er bij gemeenten bij komt. Maar dat is slechts een verwachting, geeft de woordvoerder aan. “Zeker is dat nog niet. We kunnen heel goed opvang gebruiken, omdat het heel erg krap is. Het is gewoon een lastige puzzel voor iedereen in de keten.”