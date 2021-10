Vindicat behoudt accreditatie na uit de hand gelopen feest

Studentenvereniging Vindicat behoudt haar accreditatie na het uit de hand gelopen feest op 1 oktober. Daarmee blijft ze verbonden aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dat bevestigt een woordvoerster van de Hanzehogeschool, nadat de twee instellingen maandag een “goed gesprek” hadden met Vindicat.

Chaos in de bus

Aanleiding voor het gesprek was de chaos en bedreigende situatie voor buschauffeurs en andere reizigers die ontstond toen Vindicatleden stadsbussen overspoelden. Dat was na het feest ‘Buitenspelen’ bij het Zilvermeer in Groningen. Veel meer studenten dan gedacht wilden op de regenachtige avond met de bus terug naar het centrum. Ze namen flesjes bier en sigaretten mee naar binnen, droegen geen mondkapjes en checkten niet in. Ook werden veiligheidshamers uit de houders gehaald.

Accreditatie Vindicat

Insteek van het gesprek was bepalen wat er moet gebeuren rond de verbeterpunten die in het accreditatierapport staan. Dat rapport werd in juli opgemaakt nadat Vindicat de accreditatie na een half jaar weer terugkreeg. De onderwijsinstellingen oordeelden toen dat Vindicat maatregelen had ingevoerd om buitensporig alcoholgebruik tegen te gaan. Ook was er expliciet aandacht voor de hiërarchie binnen de vereniging en voor het tegengaan van seksuele intimidatie, en was de communicatie verbeterd.

Het bestuur van Vindicat heeft volgens de Hanze en de RUG na het incident bij het Zilvermeer de juiste stappen gezet en “gehandeld zoals ze moesten”. “Maar je ziet dat er voor een cultuuromslag nog het een en ander moet gebeuren. Daar willen wij ze bij helpen.”

Veilige studentenomgeving

Ook met andere verenigingen willen de instellingen kijken hoe er een veilige studentenomgeving kan worden gecreëerd, doelend op alcoholgebruik, drugsgebruik en intimidatie. “Van een controlerend naar een lerend systeem, zodat verenigingen ook naar elkaar leren kijken. ‘Good practices’ bij de een kan de ander verder helpen. Daar willen wij als instellingen bij ondersteunen.”

Met Vindicat is afgesproken dat de vereniging een plan van aanpak maakt en de eerder opgestelde verbeterpunten versneld doorvoert. “Zo zal een externe partij Vindicat helpen de cultuurverandering tot stand te brengen. Dat is een complex proces met een jaarlijks veranderend bestuur. Nu hebben we afgesproken daar meer vaart achter te zetten.”