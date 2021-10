Noodkreet gemeente over Ter Apel, COA heeft nog geen plek

De gemeente Westerwolde luidt dinsdagavond opnieuw de noodklok over de situatie in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel. Volgens een woordvoerder van de Groningse gemeente zullen er in de nacht van dinsdag op woensdag 750 mensen overnachten in de nachtopvang van Ter Apel, waar er normaal plek is voor 275 personen. “Dit kan nu echt niet langer. We moeten nu geholpen worden”, aldus de woordvoerder.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) onderschrijft in een verklaring dat “dit geen verantwoorde opvang meer is. Het Veiligheidsberaad heeft maandag toegezegd met locaties te komen. Zodra er locaties beschikbaar zijn, kunnen wij deze zo snel als mogelijk gereed maken en bewoners uit Ter Apel verhuizen om deze locatie te ontlasten”.

De gemeente heeft dinsdagmiddag Den Haag en het COA gesommeerd om voor crisisopvang te zorgen, zodat er minder mensen in Ter Apel hoeven worden opgevangen. Volgens de gemeenteraad wordt sinds de zomer van dit jaar de limiet van 2000 asielzoekers in Ter Apel regelmatig overschreden. “Ik constateer dat het COA de situatie niet meer onder controle heeft”, zegt burgemeester Jaap Velema tegen RTV Noord. Vanwege de drukte slapen mensen sommige nachten op stoelen en stretchers.

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft burgemeesters maandag gevraagd snel achthonderd opvangplekken voor vreemdelingen in te richten. In de komende weken moeten er nog eens 1500 bij komen. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, liet weten dat de burgemeesters de problematiek herkennen. “Wij denken dan ook graag mee en hebben hier vervolgens afspraken over gemaakt zodat er binnen twee à drie weken 1500 vluchtelingen verspreid opgevangen kunnen worden”, aldus Bruls. “Zo zorgen we er samen voor dat de vluchtelingen op een humane manier opgevangen kunnen worden.”