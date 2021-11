Waterschap Noorderzijlvest in Groningen heeft de calamiteitenorganisatie opgestart. Dinsdagmorgen vroeg deed zich in Garrelsweer een aardbeving voor met een kracht van 3,2. Scheuren en verzakkingen kunnen de stevigheid van de bouwwerken aantasten, waardoor de veiligheid van de inwoners in gevaar komt.

De organisatie is gestart met inspecties van dijken, kades, sluizen en gemalen. Het waterschap vraagt inwoners van het aardbevingsgebied om ook te letten op “onregelmatigheden”.

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn dinsdag tot 12.00 uur al honderd schademeldingen binnengekomen. Daarvan kwamen 71 uit de directe omgeving van Garrelsweer. Vier meldingen waren acuut, maar na inspectie bleek dat er geen extra veiligheidsmaatregelen nodig waren.

In de afgelopen periode zijn er in de provincie Groningen meer aardbevingen geweest. Op 8 november was er nog een beving in het dorp Westeremden. En op 5 oktober waren er zelfs drie aardbevingen op een dag.

Al eerder aardbeving in Garrelsweer

De zwaarste aardbeving was bij het dorp Huizinge in 2012. Die had een kracht van 3,6. In 2019 was er een beving met een kracht van 3,4 van bij het dorp Westerwijtwerd. In datzelfde jaar waren ook aardbevingen in Garrelsweer, met een kracht van 2,5 en 1,9.

De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.