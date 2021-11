Verdachte doodslaan vader in Groningen naar Pieter Baan Centrum

Een 40-jarige Arnhemmer die op 7 juni van dit jaar in Groningen zijn vader met een hamer zou hebben doodgeslagen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De observatie is volgens twee gedragsdeskundigen noodzakelijk.

Zowel een psychiater als een psycholoog heeft Jeffrey A. onlangs onderzocht. Ze zijn het met elkaar eens wat betreft de diagnostiek, maar verschillen van mening bij de vraag over de toerekenbaarheid en een uiteindelijk advies. Mogelijk verkeerde A. in een psychose toen hij zijn vader doodsloeg. Hij verbleef voor het incident tijdelijk in een psychiatrisch ziekenhuis.

De officier van justitie volgt het PBC-voorstel van de deskundigen. De advocaat van A. liet maandag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Groningen weten geen toegevoegde waarde te zien in een PBC-opname, en wel in een onderzoek door een derde en mogelijk vierde psycholoog en psychiater.

Maar ook volgens de rechter levert een langdurige observatie in het PBC waarschijnlijk het meest op. A., die maandag niet aanwezig was, heeft aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Hij blijft in voorarrest.

Het 69-jarige slachtoffer werd met een hamer op zijn achterhoofd geraakt. Het incident vond plaats in zijn woning aan de Vogelkersstraat in Groningen. Het OM gaat uit van moord of doodslag. Het politierapport is afgerond. De inhoudelijke behandeling stond gepland voor 8 februari 2022. Op die datum volgt nu een inleidende zitting over de stand van zaken in het onderzoek.