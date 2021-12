Inschrijving 20e editie Nacht van Groningen geopend

De inschrijving voor de 20e editie van het hardloopfestijn ‘Nacht van Groningen’ is geopend, zo is te lezen op Groningen.nieuws.nl. Het evenement vindt plaats op zaterdagavond 12 maart 2022. Het parcours loopt door de binnenstad en het Noorderplantsoen.

Afstanden Nacht van Groningen

Tijdens de Nacht van Groningen kunnen deelnemers kiezen uit verschillende afstanden; vijf of tien kilometer, tien Engelse Mijl (16,1 kilometer) of de halve marathon. Tijdens de tien kilometer lopen de deelnemers de ronde van vijf kilometer twee keer. Tijdens de tien Engelse Mijl lopen de deelnemers de ronde van vijf kilometer drie keer, met een extra lus van 1,1 kilometer in de eerste ronde. Het parcours van de halve marathon bestaat uit vier rondes met daarin ook een extra lus van 1,1 kilometer in de eerste ronde.

Hardlopen in het donker

Tijdens het hardloopevenement worden de afstanden in het donker afgelegd. Deelnemers kunnen hun eigen verlichting meenemen. Langs het parcours worden muziekboxen en verlichting geplaatst.

Je kunt je inschrijven tot 12 maart 2022 om 20:00 uur, tenzij de startnummers eerder zijn uitverkocht.

Bron: Groningen.nieuws.nl