Competitie ‘Beste Groninger Film 2021’ van start

De competitie voor de ‘Beste Groninger Film 2021’ is gestart, zo is te lezen op Groningen.nieuws.nl. Groningse filmmakers mogen vanaf nu hun producties inzenden.

Voorwaarden deelname Beste Groninger Film

Er zijn vier categorieën waarvoor films opgestuurd kunnen worden; fictie, non-fictie, opdrachtfilm en de OOG TV Talent Award. Om in aanmerking te komen moet de filmmaker in Groningen wonen. Dat, of de filmmaker moet in Groningen gewoond hebben ten tijde van het productieproces van de film én ervoor gezorgd hebben dat de film zich afspeelt Groningen. Een andere categorie die voldoet aan de voorwaarden: de film speelt zich af in Groningen én een groot deel van de crew en de financiering is Gronings.

Daarnaast moeten de filmmakers tussen de 16 en 24 jaar oud zijn en moet de film in 2021 geproduceerd zijn. De voorwaarden zijn ook terug te lezen op de website van Forum Groningen, die de competitie organiseert.

Prijzen favoriete Groninger Film

In elke categorie worden winnaars aangewezen. Dit jaar is het eerste jaar dat een deelnemer een publieksprijs kan winnen. De publieksfavoriet wint de Deluxe filmzaal van het Groningen Forum voor een avond met familie en vrienden. De jurywinnaars winnen duizend euro huurtegoed bij Bear Cinema Rentals. De winnaar van OOG TV Talent Award ontvangt vijfhonderd euro.

Data Beste Groninger Film

Tot 10 januari 2022 kunnen films ingezonden worden. De bekendmaking van de genomineerden is begin februari 2022. Nederlanders kunnen vanaf dat moment stemmen op hun favoriete film. Stemmen is mogelijk tot en met 25 maart 2022. De prijsuitreiking vindt plaats op 26 maart 2022.

Bron: Groningen.nieuws.nl