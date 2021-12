Kerstboom in stadion FC Groningen volgehangen met kerstwensen van fans

FC Groningen heeft in het stadion een kerstboom opgetuigd aan de rand van het voetbalveld. Fans en supporters mogen nog tot en met vrijdag een boodschap voor iemand in de kerstboom hangen.

Kerstkraampjes Euroborg

Tot en met vrijdag 17 december kunnen fans en supporters van 15:30 uur tot 16:45 uur langskomen in het stadion Euroborg van FC Groningen om daar hun wensen in de boom te hangen, zo is te lezen op Groningen.nieuws.nl. Er staan meerdere kerstkraampjes klaar waar de boodschappen geschreven kunnen worden. Vervolgens wordt de boodschap opgehangen in de kerstboom.

De feestsfeer in het stadion komt niet alleen van de kerstboom. Aan de rand van het veld worden bijvoorbeeld bekers warme chocolademelk uitgedeeld. Ook krijgt elke bezoeker een oliebol bij de uitgang.

Corona-proof stadion

Het bezoek aan het stadion is corona-proof. Bezoekers lopen via ingang 1 van de Euroborg naar binnen. Hier vindt ook een coronacheck plaats, waarbij de QR-code gescand wordt. Het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd, maar is niet verplicht.

Via uitgang 4 wordt het stadion verlaten. Hierdoor worden de binnenkomers gescheiden van de bezoekers die vertrekken. Dit voorkomt dat het te druk wordt.

Meer aandacht voor de kerstboodschap

Tijdens het bezoek is er een communicatieteam van FC Groningen aanwezig. Bezoekers die een boodschap in de kerstboom hangen en daar graag meer aandacht voor willen, kunnen dit aangeven bij een medewerker van het communicatieteam. Het communicatieteam neemt interviews af op de hoofdtribune van het stadion.

Bron: Groningen.nieuws.nl