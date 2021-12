Grote actiebereidheid chauffeurs Qbuzz om overlast azc Ter Apel

Buschauffeurs van Qbuzz in Groningen en Drenthe hebben vrijdagochtend opnieuw actie gevoerd tegen de al jaren durende overlast van asielzoekers uit het azc in Ter Apel. Tussen 05.00 en 08.00 uur kwamen ze samen om te praten over geweld en intimidatie op de buslijnen en lieten ze de bussen in de remise.

De actiebereidheid onder chauffeurs was groot. Er werd actiegevoerd bij de standplaatsen in Emmen, Stadskanaal en Oude Pekela. Volgens de vervoersmaatschappij deed in Emmen 90 procent van het personeel mee, in Stadskanaal 60 procent van de chauffeurs. “De actie was om 08.00 uur voorbij, maar het duurt nog een paar uur voordat alles weer volgens de dienstregeling rijdt”, aldus een woordvoerder.

Qbuzz vindt de actie tijdens de ochtendspits “buiten proportie”. “De chauffeurs hadden hun punt immers al gemaakt. De problematiek is bekend bij de FNV en tot en met in politiek Den Haag aan toe”, aldus de woordvoerder. “Maandag komt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken hierheen om over de problemen te praten.”

Volgens vakbond FNV snappen de chauffeurs best dat hun actie tot ongemak onder reizigers heeft geleid, maar het personeel is de overlast op de lijnen “gewoon helemaal zat” en werd er daarom toch actie gevoerd. Twee weken geleden deden de chauffeurs dat ook. Ze sloegen toen demonstratief bushaltes bij Ter Apel over.

Chauffeurs op de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel hebben al sinds 2017 last van geweld en intimidatie. Vooral asielzoekers uit veilige landen, die weinig kans maken op een verblijfsstatus, veroorzaken problemen. Ze weigeren te betalen en proberen met geweld toch de bus in te komen.