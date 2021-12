Lhbti-asielzoekers ‘onzedelijk betast’ in azc Ter Apel

Drie asielzoekers zijn afgelopen dinsdag “onzedelijk betast” in hun beschermde lhbti-unit in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) naar aanleiding van een bericht van de belangenorganisatie LGBT Asylum Support vrijdag. Volgens de organisatie drong een jongeman meerdere keren de woonruimte van de mensen binnen en zou hij geprobeerd hebben de drie aan te randen.

Volgens de belangenorganisatie heeft de beveiliging de man meerdere keren uit de ruimte verwijderd, maar bleef hij maar terugkomen. Hij zou vrijwel naakt geweest zijn en geƫist hebben dat de drie bewoners van de lhbti-unit seks met hem hadden. Er zijn opnames gemaakt van het incident.

De slachtoffers mochten volgens LGBT Asylum Support pas om 09.00 uur aangifte doen van het COA, terwijl het incident zich uren daarvoor had voorgedaan. Het COA zegt dat de politie pas in de ochtend ingelicht werd omdat het nog onduidelijk was wat er zich precies had voorgedaan. “Pas bij een heterdaad wordt de politie direct ingelicht”, aldus een woordvoerster van het COA.

Het COA laat weten dat de politie woensdagochtend langs is geweest op het terrein in Ter Apel en dat er aangifte is gedaan. Voor zover bekend is er niemand voor het incident opgepakt. Het COA laat weten zijn uiterste best te doen om alle inwoners in Ter Apel zich zo veilig mogelijk te laten voel, maar “niet altijd alle incidenten te kunnen voorkomen”.