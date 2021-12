Northern Sky organiseert de Grote Online Horeca Benefietquiz

Om de horeca in Groningen te steunen organiseert evenementenbureau Northern Sky Events dit jaar weer de Grote Online Horeca Benefietquiz, op 23 december. Deelnemende teams kiezen zelf voor welke horecagelegenheid ze spelen.

Grote Online Horeca Benefietquiz

Op 23 december 2021 vindt de Grote Online Horeca Benefietquiz plaats, zo is te lezen op Groningen.nieuws.nl. Tijdens de quiz is er livemuziek aanwezig met speciale gasten.

Om 19:00 uur gaat de livestream van start en is er livemuziek. De quiz begint om 20:00 uur en duurt ongeveer drie uur.

De quiz bestaat uit zeven rondes. De rondes zijn onderverdeeld in vier triviarondes, twee muziekrondes en een fotoronde. Na afloop wordt de uitslag bekend gemaakt.

Donatie horecagelegenheid naar keuze

De Grote Online Horeca Benefietquiz wordt gehouden om de Nederlandse horeca te ondersteunen. Gezien de coronamaatregelen is dit hard nodig, aldus de organisatie. Het inschrijfgeld is 20 euro. Dat bedrag gaat in zijn geheel naar de gekozen horecavestiging. Bij de aanmelding kiezen de teams zelf welke horecagelegenheid in Groningen ze willen steunen.

3600 euro in 2020

Vorig jaar werd het evenement voor het eerst georganiseerd. Er deden toen 235 teams mee, met in totaal 875 deelnemers. Voor de gehele sector is toen 3600 euro opgehaald.

Bron: Groningen.nieuws.nl