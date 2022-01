Groninger Bodem Beweging noemt opendraaien gaskraan onbegrijpelijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat speelt met de veiligheid van Groningers. Dat stelt de Groninger Bodem Beweging (GBB) naar aanleiding van het feit dat dit ‘gasjaar’ (van oktober 2021 tot en met september 2022) waarschijnlijk bijna dubbel zoveel gas wordt gewonnen uit het Groningerveld als eerst verwacht.

De GBB noemt het “onbegrijpelijk dat EZK de keuze maakt om de gaskraan verder open te draaien. Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid haar burgers omgaan!”, schrijft de beweging in een reactie.

Waar het ministerie eerst uitging van 3,9 miljard kubieke meter, komt de winning door omstandigheden uit op maximaal 7,6 miljard kuub, volgens berekeningen van netbeheerder GTS, zo werd donderdagavond bekend.

De bodembeweging wijst er op dat in 2021 meer zware bevingen waren dan er op basis van de modellen werd verwacht, “met als dieptepunt de zware beving van 3.4 bij Garrelsweer afgelopen november”. “De ophoging van de gaswinning betekent dat de onveilige situatie in Groningen nóg langer blijft voortduren, zeker met een achterlopende versterkingsoperatie. Daarnaast blijft het gissen wanneer de gaskraan definitief dichtgedraaid wordt – Groningers leven hierdoor in onzekerheid en zijn ongerust over hun toekomst”, zo stelt de GBB in de verklaring.

De beweging wil dat het einde van de gaswinning wettelijk wordt vastgelegd.