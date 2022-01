Brand in Groningse Boerakker onder controle

De grote, uitslaande brand die sinds zaterdagavond woedde in een schuur in het Groningse Boerakker, is onder controle. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de naastgelegen woning behouden gebleven en moet de schuur als verloren beschouwd worden. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De brand brak rond 21.00 uur uit in een schuur aan de Kattenhage. Daarin stond materiaal gestald, liet de brandweer op Twitter weten. Er zouden meerdere explosies gehoord zijn. Rond 00.45 uur in de nacht van zaterdag op zondag was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen.