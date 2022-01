CvdK Paas: Rijk moet meer subsidie uittrekken voor Groningers

Het Rijk zou de subsidiepot voor Groningers die hun huis in het gaswinningsgebied willen versterken of verduurzamen zodanig moeten verhogen dat iedereen die in aanmerking komt, geld krijgt. Dat zegt een woordvoerder van de Groningse commissaris van de Koning René Paas.

De overheid heeft ruim 220 miljoen euro beschikbaar gesteld voor die operatie, maar het subsidieplafond was maandagavond al na een dag bereikt. Volgens uitvoerder Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) komen 53.000 adressen in aanmerking voor de subsidie, maar konden vanwege het budget ‘slechts’ 22.080 huiseigenaren aanspraak maken. Bij de aanvragen gold ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daardoor stonden er maandag rijen in meerdere Groningse gemeentes en probeerden ook online duizenden mensen er tussen te komen.

De nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief, heeft laten weten dat er naar het plafond voor subsidie gekeken gaat worden. Maar wat commissaris van de Koning René Paas betreft, vult het Rijk de subsidiepot snel aan. “Dan denken we aan de rekensom van 53.000 huishoudens maal 10.000 euro”, zegt zijn woordvoerder. “Het Rijk heeft nu in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dan kom je dus 230 miljoen tekort. Waar het vandaan komt maakt ons niet uit, maar los het op.”

Volgens de zegsman is er eerder vanuit de provincie gewaarschuwd dat Groningers met het huidige systeem achter het net zouden vissen. “Al die huishoudens voldoen aan het criterium voor subsidie. Dan is het heel gek dat er minder geld wordt uitgetrokken. Daardoor moeten inwoners met elkaar de concurrentie aangaan om subsidie te krijgen. Dat vinden wij niet terecht.” Er is contact met Den Haag over de kwestie, aldus de woordvoerder.

Het gaat om een subsidie van 10.000 euro, waarvoor alleen huishoudens in aanmerking komen die niet onder het versterkingsprogramma vallen van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen). Daarnaast gaat het om woningen met schade in een bepaald postcodegebied.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad laken de subsidieregeling en willen zaterdagavond een protestactie houden in het centrum van Groningen. “Het is exemplarisch voor hoe er met de Groningers wordt omgegaan”, zegt GBB-secretaris Merel Jonkheid. Onlangs werd ook bekend dat dit ‘gasjaar’ waarschijnlijk bijna dubbel zoveel gas wordt gewonnen uit het Groningenveld als eerst verwacht. “Wij vinden dat de veiligheid van Groningers eens voorop moet komen te staan, in plaats van bijvoorbeeld leveringszekerheid van gas.”