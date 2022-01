Meer Groningse gemeenten houden spoeddebat over gasplannen

Nog meer Groningse gemeenten houden spoeddebatten over de aankondiging vanuit Den Haag dat er meer gas nodig is uit het Groningenveld. De gemeenteraden zijn daar verontwaardigd over en willen in de meeste gevallen ook dat de subsidieregeling voor huiseigenaren in het aardbevingsgebied wordt opgehoogd.

In navolging van de gemeente Groningen en Provinciale Staten willen ook de raadsleden van Midden-Groningen, Eemsdelta, Het Hogeland en Stadskanaal opheldering over de meest recente ontwikkelingen in het gasdossier. In alle vier gemeenten vindt het spoeddebat donderdagavond plaats. Overigens ligt Stadskanaal niet in het aardbevingsgebied, maar wil de raad steun betuigen aan de ‘bevingsgemeenten’, zei raadslid Jur Mellies (Lokaal Betrokken) tegen RTV Noord.

Oud-minister Stef Blok (Economische Zaken) zei vorige week dat er komend jaar mogelijk twee keer meer Gronings gas nodig is. Dat komt volgens de regering onder andere door toegenomen vraag uit Duitsland en doordat de bouw van een stikstoffabriek die geïmporteerd gas geschikt moet maken voor de Nederlandse huishoudens, vertraging oploopt.

De provincie en de aardbevingsgemeenten vinden dat onacceptabel en zeggen dat Den Haag de afspraken over het dichtdraaien van de gaskraan niet nakomt. Provinciale Staten en de Groningse gemeenteraad riepen hun bestuurders woensdag op bezwaar te maken.

Ook willen de lokale overheden dat alle opbrengsten van de extra gaswinning terugvloeien naar het aardbevingsgebied en moeten alle Groningers die daarvoor in aanmerking komen 10.000 euro krijgen om huis te versterken of te verduurzamen. De overheid stelde daar onlangs 220,8 miljoen euro voor beschikbaar, maar het subsidieplafond was maandag binnen een dag bereikt, waardoor niet iedereen die dat wilde, de aanvraag kon indienen.