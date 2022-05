Foto: Photo by Ron Szalata via Unsplash

Wie kent het aloude liedje van Annie MG Schmidt niet: “Op een mooie pinksterdag als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het parkie te kuieren in de zon.” Het geeft nog steeds perfect weer wat Pinksteren voor de meesten van ons inhoudt: We zijn vrij en willen er graag even op uit.

De paden op de lanen in

De lentezon maakt je vrolijk, de bloemen bloeien volop en de zachte bries streelt langs je huid. Veel Nederlanders maken dan ook plannen om met Pinksteren de provincies in te trekken en met hun gezinnen de ruimte en natuur op te zoeken. De paden op de lanen in. En dan is een dagje vaak te kort. Het is beter om een Pinkster weekend arrangement te boeken en er de tijd voor te nemen.

Een van de mooiste provincies om mooie verborgen plekjes te ontdekken waar je amper mensen tegenkomt, weg van de platgereden paden, is Groningen. Daar hebben ze gelukkig ruimte zat. En er is altijd wel een mooie route te vinden, ook zonder navigatie. Eigenlijk is Groningen een groot openlucht museum.

Voel de vrije natuur

Wist je bijvoorbeeld dat Groningen een van de oudste cultuurlandschappen van Europa herbergt en grenst aan een Werelderfgoed van Unesco. Groningen is geboetseerd uit water, klei, zand en veen. Nationaal Park Lauwersmeer is een uniek natuurgebied op de grens van Groningen en Friesland. Kenmerkend voor het gebied is het vele water met eilandjes, rietvelden en ruige graslanden, die een walhalla zijn, voor heel veel vogelsoorten. Maar ook Schotse hooglanders en konikpaarden, leven in deze waterrijke wildernis. Maar mensen? Die vind je er nauwelijks.

Bewonder de Borgen

In Groningen barst het van de plekken met een verhaal over toen. De provincie heeft vele Borgen, de Groninger naam voor eeuwenoude landgoederen, die vroegen bewoond werden door rijke en de lokale adel. Gelukkig zijn veel van deze Borgen in ere hersteld en een groot aantal is open gesteld voor publiek.

Beleef Bourtange

Vesting Bourtange is een oude verdedigingsstad waar oude tijden tot leven komen. Er is van alles te zien en te beleven.Het hart van Bourtange is het marktplein, alle straatjes komen uit op dit pleintje. Rondom het pleintje liggen de officiershuizen, een nostalgisch snoepwinkeltje, een kaarsen- en klokkenmakerij, een fotograaf en een sfeervol eetcafé.

Er is vaak live theater en je kunt er dagelijks het kruithuis, de kerk, de turfschuur, de oude huizen van de officieren en soldaten, de wachthokjes en de koren- en pelmolen bezoeken.

Zwerf over de Wadden

Waar Wadlopen vroeger noodzakelijk was voor vissers, is het nu een populaire activiteit onder veel toeristen. Sterker nog wadlopen is uitgegroeid tot een traditie in Groningen. Vanuit verschillende plekken wandel je onder begeleiding het Wad op en kun je genieten van een ongekend weids landschap, natuurfenomenen en de fauna die het Wad rijk is. Er zijn verschillende tochten mogelijk, van zwerftochten tot overtochten naar Schiermonnikoog en Ameland.