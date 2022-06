Alles wat je wil weten over dakisolatie

Een slecht geïsoleerd dak is dé grootste energieverspiller in huis. Zonde voor je portemonnee en voor het milieu. Dakisolatie is dé perfecte oplossing. In deze blog leg ik je daar alles over uit!

Voordelen

Dakisolatie heeft vele voordelen. Ik heb ze voor je op een rijtje gezet.

Comfort

Isolatie zorgt voor een aangename temperatuur in huis. Het hele jaar door. In de zomer houdt isolatie warmte buiten en in de winter houdt je huis juist warmte vast. Zo is het in de winter warm én in de zomer koel. Een investering waar je álle seizoenen gemak van hebt.

Kosten en besparing

Ik zei net al dat je dak dé grootste energieverspiller in huis is. Hoe dat kan? Warmte stijgt op en verlaat het huis grotendeels via het dak. Als je dak goed geïsoleerd is, houdt het tot 30% meer warmte binnen. Goede dakisolatie levert dan ook grote energiewinst op. Met de energieprijzen van tegenwoordig bespaart dat honderden euro’s. Het rendement is daarom te vergelijken met een rente van 8% op je spaarrekening.

Duurzaamheid

Omdat je huis warmte binnenhoudt, hoeft je Cv-ketel minder hard te werken. Dat is goed voor het milieu én voor jou. Omdat je huis duurzamer wordt, krijgt deze een beter energielabel. Een goed energielabel zorgt voor een hogere woningwaarde. Isolatie levert je direct kostenbesparing op, maar is ook voor de toekomst een waardevolle investering. Mocht je je huis willen verkopen, is de waarde dankzij isolatie gestegen.

Subsidie

Naast dat isolatie dus kosten bespaart, kun je ook subsidie krijgen. Zo wordt de drempel om deze investering te doen, zo laag mogelijk gemaakt. Je komt in aanmerking voor isolatie als je minimaal twee vormen van isolatie kiest. Met zo’n subsidie bespaar je ongeveer 20% op de kosten van isolatie. Voor meer informatie over subsidie kun je naar het energieloket van jouw gemeente gaan.

Soorten dakisolatie

Er zijn drie keuzes voor het isoleren van je dak: je dak isoleren, de zoldervloer isoleren of beide. Als de zolder niet als leefruimte wordt gebruikt, hoeft deze eigenlijk niet verwarmd te worden. Dan is isolatie van de zoldervloer voldoende. Wordt de zolder gebruikt als slaapkamer of kantoor? Dan raad ik je aan om het dak te isoleren. Het beste is om in dát geval beiden te doen, dan blijft de zolder het hele jaar door een aangename plek. In de zomer kan het op zolder erg warm worden en in de winter erg koud. Door dakisolatie blijft de temperatuur in de zomer koel en in de winter warm.

Isolatiematerialen

Er zijn verschillende materialen waarmee isolatiemonteurs je dak kunnen isoleren. Bij Alpine Isolatie maken ze gebruik van HFO foam en PIF folie. Ik licht beiden kort toe, maar het best kun je je laten adviseren door experts. Zij weten wat het best bij jouw situatie past.

HFO foam

HFO foam is een duurzaam isolatieschuim. Het wordt in de ruimte tussen de balklaag gespoten, waar het uitzet. Het grote voordeel hiervan is dat alle gaatjes, kieren en scheuren worden gedicht. Zo ontstaat er een dichte isolatielaag tussen het oppervlak en de buitenwereld. Het schuim hardt direct uit. Daarom duren werkzaamheden ongeveer twee tot drie uur. HFO is cfk-vrij, dat is goed voor het milieu. Voorheen werden er andere materialen gebruikt die milieubelastend zijn. Dat is met HFO foam niet aan de orde.

PIF folie

Een andere optie is PIF folie, een veelzijdig isolatiefolie. PIF folie kan worden gebruikt voor zowel je gevel, vloer én dak. Tussen de verschillende lagen zitten luchtkussens afgedekt met folie. De folie zorgt voor terugkaatsing van warmte. De kussens geleiden de temperatuur. In de winter zorgen ze dat er geen warmte naar buiten kan, in de zomer zorgen ze dat de warmte van buiten niet naar binnen kan. PIF is 100% recyclebaar en wordt duurzaam geproduceerd. Het is makkelijk te verwerken en licht in gewicht.

Ben jij helemaal verkocht en wil je graag dakisolatie? Neem dan snel contact op met Alpine Isolatie. Wacht niet tot de winter, dan zijn alle isolatiebedrijven superdruk. Bovendien is een geïsoleerd huis in de zomer erg aangenaam, want dan blijft het lekker koel in huis. Perfect met deze zomerse temperaturen.