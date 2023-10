Vier langer vast in onderzoek drugs en vuurwerk Noord-Nederland

Vier verdachten in onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in soft- en harddrugs, vuurwerkhandel en witwassen moeten langer in de cel blijven. Drie van hen zitten nog negentig dagen vast en eentje nog dertig dagen. De mannen worden ook verdacht van witwassen. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland beslist, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De vier werden, met zes anderen, op 10 oktober opgepakt in verband met deze zaken. Die zes anderen zijn nog wel verdachte, maar zij zitten niet meer vast. De politie deed die 10e oktober invallen bij bedrijfsloodsen en woningen in Drenthe, Friesland en Groningen. Bij de invallen werden een werkend drugslab, zwaar professioneel vuurwerk en chemicali├źn bestemd voor de productie van synthetische drugs gevonden. Ook vond de politie verschillende soorten drugs, waaronder coca├»ne en hennep, en werd beslag gelegd op voertuigen en andere waardevolle spullen. Een van de locaties waar een inval is gedaan, staat in het Drentse Bovensmilde.

De mannen die negentig dagen langer vastzitten komen uit de gemeentes Eemsdelta (25 jaar) en Achtkarspelen (30 jaar) en de stad Groningen (52 jaar). De man die nog dertig dagen langer vast blijft zitten is 56 en komt ook uit de gemeente Eemsdelta. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen maar met hun advocaat mogen praten.

Het OM sluit meer aanhoudingen niet uit.