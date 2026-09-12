Onze Jordaan in het LEUSDEN – De redactie van Ede.nieuws.nl bezocht op vrijdag 11 september 2026 de musicalin het AFAS Theater Leusden . De voorstelling, waarover in mediakringen al veel positieve geluiden klonken, combineert een aangrijpend familieverhaal met muziek, humor en de naoorlogse geschiedenis van de Amsterdamse Jordaan.

Voorafgaand aan de voorstelling sprak Chris Ouboter met opera- en musicalacteur Henk Poort, die een van de hoofdrollen vertolkt. In het interview vertelt hij over zijn rol en zijn betrokkenheid bij de productie en over zijn moeder.

De musical, geschreven door Diederik Ebbinge, maakt de verwachtingen waar. Het verhaal wisselt lichte momenten af met scènes over verlies, rouw en onderlinge verbondenheid.

De cast brengt het verhaal overtuigend, met sterk spel en verzorgde zang. De spelers zijn zichtbaar op elkaar ingespeeld en geven de emotionele scènes voldoende gewicht, zonder dat de humor uit het oog wordt verloren. Een musical die je gewoon moet gaan zien en horen, of je nou Amsterdammer bent of niet!

Onze Jordaan wordt geproduceerd door TEC Entertainment.

Het verhaal

Onze Jordaan volgt de geschiedenis van de Amsterdamse volkswijk vanaf de bevrijding tot het heden.

Het verhaal begint op 7 mei 1945. Op de Dam speelt het draaiorgel Het Snotneusje en viert de menigte de bevrijding. Ook de hoogzwangere Greet Bos, haar driejarige dochter Loes en haar echtgenoot Jopie zijn aanwezig. Dan klinken plotseling geweerschoten. In de paniek zoeken mensen dekking achter het draaiorgel, maar Jopie wordt dodelijk getroffen door schoten van Duitse militairen.

Deze tragedie vormt het begin van de raamvertelling. Op haar tachtigste verjaardag blikt Greet vanuit haar bejaardenflat terug op haar leven. Terwijl verzorgster Ayçè, 23 jaar, haar voorbereidt op de viering in de gezamenlijke koffiekamer, vertelt Greet hoe zij na de dood van Jopie als alleenstaande moeder voor Loes en Jan zorgde. Ook de saamhorigheid in de buurt en het koor De Belcanto’s, dat door Jopie werd opgericht, spelen een belangrijke rol. Tegen deze persoonlijke geschiedenis ontvouwt zich de ontwikkeling van de Jordaan: van armoede en verval tot gemeentelijke vernieuwingsplannen in de jaren tachtig en negentig, de verhuizing van veel oorspronkelijke bewoners naar Purmerend en Almere en de komst van yuppen en studenten. Zij droegen bij aan het behoud van de wijk, maar veranderden tegelijk het karakter ervan ingrijpend.

Het resultaat is een voorstelling over verlies, melancholie, teleurstelling en verbittering, maar ook over hoop en verzoening.

Ebbinge wil met Onze Jordaan verschillende generaties en achtergronden met elkaar verbinden. Ontmoeting en wederzijds begrip staan daarbij centraal. Die opzet bleek tijdens de eerste tournee in 2024-2025 al veel bezoekers aan te spreken.

Door Chris Ouboter