LEUSDEN – De redactie van Ede.nieuws.nl bezocht op vrijdag
11 september 2026 de musical Onze Jordaan
in het AFAS Theater Leusden
. De
voorstelling, waarover in mediakringen al veel positieve geluiden klonken,
combineert een aangrijpend familieverhaal met muziek, humor en de naoorlogse
geschiedenis van de Amsterdamse Jordaan.
Voorafgaand aan de voorstelling sprak Chris Ouboter met
opera- en musicalacteur Henk Poort, die een van de hoofdrollen vertolkt. In het
interview vertelt hij over zijn rol en zijn betrokkenheid bij de productie en
over zijn moeder.
De musical, geschreven door Diederik Ebbinge, maakt de
verwachtingen waar. Het verhaal wisselt lichte momenten af met scènes over
verlies, rouw en onderlinge verbondenheid.
De cast brengt het verhaal overtuigend, met sterk spel en
verzorgde zang. De spelers zijn zichtbaar op elkaar ingespeeld en geven de
emotionele scènes voldoende gewicht, zonder dat de humor uit het oog wordt
verloren. Een musical die je gewoon moet gaan zien en horen, of je nou Amsterdammer
bent of niet!
Onze Jordaan wordt geproduceerd door TEC
Entertainment.
Het verhaal
Onze Jordaan volgt de geschiedenis van de Amsterdamse
volkswijk vanaf de bevrijding tot het heden.
Het verhaal begint op 7 mei 1945. Op de Dam speelt het
draaiorgel Het Snotneusje en viert de menigte de bevrijding. Ook de hoogzwangere
Greet Bos, haar driejarige dochter Loes en haar echtgenoot Jopie zijn aanwezig.
Dan klinken plotseling geweerschoten. In de paniek zoeken mensen dekking achter
het draaiorgel, maar Jopie wordt dodelijk getroffen door schoten van Duitse
militairen.
Deze tragedie vormt het begin van de raamvertelling. Op haar
tachtigste verjaardag blikt Greet vanuit haar bejaardenflat terug op haar
leven. Terwijl verzorgster Ayçè, 23 jaar, haar voorbereidt op de viering in de
gezamenlijke koffiekamer, vertelt Greet hoe zij na de dood van Jopie als
alleenstaande moeder voor Loes en Jan zorgde. Ook de saamhorigheid in de buurt
en het koor De Belcanto’s, dat door Jopie werd opgericht, spelen een
belangrijke rol. Tegen deze persoonlijke geschiedenis ontvouwt zich de ontwikkeling
van de Jordaan: van armoede en verval tot gemeentelijke vernieuwingsplannen in
de jaren tachtig en negentig, de verhuizing van veel oorspronkelijke bewoners
naar Purmerend en Almere en de komst van yuppen en studenten. Zij droegen bij
aan het behoud van de wijk, maar veranderden tegelijk het karakter ervan
ingrijpend.
Het resultaat is een voorstelling over verlies, melancholie,
teleurstelling en verbittering, maar ook over hoop en verzoening.
Ebbinge wil met Onze Jordaan verschillende generaties
en achtergronden met elkaar verbinden. Ontmoeting en wederzijds begrip staan
daarbij centraal. Die opzet bleek tijdens de eerste tournee in 2024-2025 al
veel bezoekers aan te spreken.
Door Chris Ouboter