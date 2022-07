4 handige tips bij de aanschaf van een telefoonhoesje

Ieder jaar worden telefoons weer een stukje beter en nieuwe modellen schieten als paddestoelen uit de grond. Als je een nieuwe telefoon aanschaft, dan is het haast een no-brainer om een goed telefoonhoesje erbij te kiezen. Bij B2C Telecom kun je je lol op. Je wilt immers niet dat je nieuwe aanwinst beschadigt en daarbij ziet het er een stuk leuker en persoonlijker uit wanneer je een hip model uitkiest. Op het internet is de keuze echter groot, waardoor veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Hoe maak je de juiste keuze? Wij delen een aantal handige tips.

Hardcase of siliconen hoesje?

Als eerste is het verstandig om na te denken over het soort materiaal van je hoesje. Kies je voor een hardcase, of voor een siliconen hoesje? Veel mensen zijn fan van siliconen telefoonhoesjes, ook wel softcases en TPU hoesjes genoemd. Het flexibele materiaal breekt niet zo snel en daarbij is dit type telefoonhoesje ook nog eens duurzaam. Een hardcase is niet buigzaam en gemaakt van hard materiaal, zoals bijvoorbeeld kunststof of leer. Over het algemeen blijft een hardcase cover beter zitten door het stevige, vormvaste materiaal. Waar je voorkeur naar uitgaat hangt af van je persoonlijke smaak en van de manier waarop je je telefoon gebruikt.

Telefoonhoesje met modieuze print

Naast praktische overwegingen, zijn er natuurlijk ook overwegingen op het gebied van stijl. Je draagt je telefoon immers bijna altijd bij je en het is wel zo prettig als dat een plezier is om te zien. Je kunt tegenwoordig kiezen uit een heel wat verschillende soorten en daarnaast afwisselen afhankelijk van de situatie. Dus of je nu kiest voor kleurrijk en opvallend, of neutraal en stijlvol: er is voor ieder wat wils.

Persoonlijk telefoonhoesje

Een telefoonhoesje ontwerpen met foto is een manier om je telefoon nog persoonlijker te maken. De Phone Case Design tool van B2C Telecom maakt dat gelukkig heel makkelijk. Je kunt eenvoudig één of meerdere foto´s uploaden, bewerken en achtergrondkleuren aanpassen of emoji´s toevoegen. Ook heb je met de lay-out tool veel vrijheid om het hoesje naar eigen smaak vorm te geven. Een persoonlijk telefoonhoesje is niet alleen leuk voor jezelf, maar ook origineel om cadeau te doen.

Bescherming is noodzakelijk

Wanneer je een telefoonhoesje op het oog hebt, dan is het belangrijk om rekening te houden met de beschermingsgraad. Niets is natuurlijk vervelender dan een smartphonehoesje dat er wel goed uit ziet, maar niet de gewenste bescherming biedt. Wanneer je een telefoonhoesje wilt kopen dat ook als portemonnee gebruikt kan worden, dan kun je kiezen voor een bookcase of een wallet telefoonhoesje of een standcase. Je kunt aan de binnenkant van het hoesje dan meerdere pasjes en briefgeld kwijt. Heel praktisch wanneer je veel onderweg bent, want zo hoef je niet een tas mee te nemen voor bijvoorbeeld je portemonnee.