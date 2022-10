Nederlandse kinderen hebben last van vervuiling en wachtlijsten

Luchtvervuiling en lange wachtlijsten in de jeugdzorg, dat zijn twee grote problemen waar Nederlandse kinderen mee te maken hebben. Dat zegt de kinderrechtenorganisatie KidsRights, die woensdag voor de tiende keer een ranglijst publiceerde.

Op de wereldranglijst voor kinderrechten, de KidsRights Index, staat Nederland op de vierde plaats. Bij het opstellen van de jaarlijkse lijst kijkt KidsRights hoe landen vijf fundamentele rechten van kinderen beschermen. Kinderen in Nederland hebben goede kansen op school en worden goed beschermd, en daardoor staat Nederland jaar in jaar uit hoog op de lijst. Maar als het gaat om een “gunstig klimaat voor de rechten van het kind” is Nederland in de afgelopen jaren gezakt van de 3e naar de 37e plaats. Dat komt door lange wachtlijsten in de jeugdzorg, geestelijke problemen bij jongeren door de coronacrisis, kinderarmoede en de verslechterde bescherming van minderjarige alleenstaande vluchtelingen. KidsRights verwacht dat Nederland de komende jaren verder zakt op de ranglijst.

Een ander probleem is Nederland is de luchtverontreiniging. Nergens in Europa zit zo veel stikstofdioxide in de lucht als in Nederland, stelt KidsRights. Dat concludeert dat een op de vijf kinderen in Nederland astma heeft, het hoogste percentage van Europa.

Vorig jaar, toen Nederland vijfde op de lijst stond, zei KidsRights te verwachten dat Nederland in de komende jaren flink zou kunnen dalen door het uitgestelde effect van het coronabeleid.

Wereldwijd is IJsland nog altijd het beste land om kind in te zijn. Tsjaad is hekkensluiter. Landen als Angola, Bangladesh en Bolivia gaan snel vooruit. Het totaalbeeld is echter niet positief: in veel landen zijn de rechten van kinderen verslechterd. Ongeveer 160 miljoen kinderen worden gedwongen om te werken, ruim 8 miljoen meer dan een paar jaar geleden. Bijna 286.000 kinderen zijn overleden door de indirecte effecten van de coronapandemie, zegt KidsRights, en zo’n 25 miljoen baby’s zouden hun eerste vaccinaties niet hebben gekregen doordat de vaccinatiecampagnes stil lagen.

KidsRights maakte zijn index in 2013 voor het eerst. De organisatie is in 2003 opgericht door Marc Dullaert, die van 2011 tot 2016 Kinderombudsman was.