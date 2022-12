Maatpak Van Gaal dit WK achterhaald

‘Maatpak van Gaal is dit WK achterhaald, Je bent geen advocaten kantoor’, dat is, naast de kritiek van voetbalkenners als Van Basten op het spel van Oranje, de feedback die de coach en zijn staf krijgt uit de modewereld. Who cares?, zou je denken maar de ‘look’ is niet zonder betekenis.

De betekenis van kleding

Dat kleding invloed heeft op je gedrag en hoe anderen jou zien, is namelijk al door talloze studies onderschreven. De consensus: wie zich casual kleedt, ziet zichzelf als vriendelijk en benaderbaar. Een formele, zakelijke look straalt juist autoriteit en afstand uit. De Amerikaanse Columbia University stelde in 2015 dat je outfit zelfs invloed heeft op je hersencapaciteiten.

Dat je aks bondscoach niet in Oranjetenue op de wedstrijd verschijnt dat begrijpt iedereen, maar veel voetbalcoaches en hun staf bij dit WK maken inmiddels geen gebruik meer van de ‘afstandelijke’ maatpakken stijl. Ze kleden zich liever in Scandy Style. Wat? Tja voor mensen die geen verstand van mode hebben, het staat voor Scandinavische look en laat zich het best omschrijven als minimalistisch chic, zegt Vogue-hoofdredacteur Yeliz Çiçek (36).

Benaderbaar

“Denk aan een polo, een mooie kasjmier trui of een trui met een rits boven een effen pantalon. Tijdloze basiskleding van goede kwaliteit. Het ziet er professioneel uit en oogt toch losjes.” Ook zijn polo shirts, sneakers en een petje voor coach, spelers en staf steeds populairder. Sportief en benaderbaar maar niet te zakelijk afstandelijk dus.

Het maatpak vs. Scandi stijl

De autoritaire Van Gaal heeft een ijzeren wil en gelooft dat hij in de meeste gevallen gelijk heeft. Bovendien is hij heel punctueel en heel gedisciplineerd en dus draagt de hele Oranjestaf hetzelfde nette pak. Het straalt toch klassiek leiderschap uit. De baas bepaalt, zeg maar. Maar welk type leider hoort dan bij de Scandi stijl?

Gen Z

Vogue-hoofdredacteur Çiçek ziet aan die kledingstijl een type leider die Gen Z snapt. Dat is de lichting geboren tussen 1996 en 2015 en die nu rond de 25 jaar is, oftewel de gemiddelde leeftijd van een profvoetballer.

“Die generatie is wars van een ‘mijn-wil-is-wet’-type die er met de zweep overheen gaat. Zij waarderen juist andere leiderschapskwaliteiten: dat je empathisch bent, dat je naar hen luistert en ze erbij betrekt. Met de scandi style draag je uit: ik ben professioneel én ik snap jullie.”

Gen Z heeft dus niets met hiërarchie en is juist op zoek naar verbinding. Maar je moet de ‘scandi look’ niet dragen als die stijl niet bij je persoonlijkheid past. Daar prikken mensen zo doorheen. Zeker als je in de schijnwerpers staat. Maar kleding reflecteert wel de tijdsgeest.