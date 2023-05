Goed onderhoud auto is minder schadelijk voor het milieu

Het nieuws staat er bol van: uitstoot van emissies is een belangrijk probleem voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. We zullen er met z’n allen aan moeten trekken om onze aarde leefbaar te houden voor de komende generaties. Het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen is cruciaal om de natuur van de ondergang te redden. Dat geldt niet alleen voor vliegers, boeren en/of bouwers maar ook voor de gewone mensen onder ons. Zeker diegenen die een auto rijden en veel op de weg zitten, kunnen hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld goed onderhoud van hun auto.

Minder schadelijk voor het milieu

Goed en regelmatig onderhoud is vanzelfsprekend belangrijk voor je auto: je voorkomt er onnodige reparaties mee. Maar daarnaast is een goed onderhouden auto veel minder schadelijk voor het milieu. Je auto verbruikt namelijk minder brandstof en verspreidt minder uitlaatgassen (die bovendien minder schadelijk zijn), als je jouw auto goed onderhoudt. Verder gaat een goed onderhouden auto langer mee. En dat scheelt weer grondstoffen en energie. Helemaal als je reparaties laat uitvoeren met gerecyclede onderdelen, ben je goed bezig want dat scheelt ook nog afval.

Regelmatig onderhoudsbeurt

We hebben het al vermeld: Goed onderhoud en een goede afstelling van de motor zorgen voor minder milieuvervuiling. Het is belangrijk om op tijd de onderhoudsbeurten uit te voeren die de fabrikant voorschrijft. Meestal geeft je auto vanzelf een seintje na een bepaald aantal kilometers, of een bepaalde tijd. Een brandstofpomp moet bijvoorbeeld goed worden onderhouden om ervoor te zorgen dat deze optimaal werkt. Als de brandstofpomp namelijk niet goed werkt, kan dit leiden tot een aantal problemen. Verminderde prestaties van de motor, verhoogd brandstofverbruik en motorstoringen kunnen het gevolg zijn. Hoe efficiënter de brandstofpomp echter werkt, hoe minder brandstof er wordt verbruikt en hoe minder emissies er worden geproduceerd.

Voorbeeldfoto van een brandstofpomp afkomstig van besteonderdelen.nl

Schone filters

Ook is het belangrijk om regelmatig de brandstoffilters te vervangen. Brandstoffilters helpen ervoor te zorgen dat de brandstof die door de pomp stroomt schoon is en vrij van vuil en andere verontreinigingen. Als de filters verstopt raken, kan dit de brandstofstroom beperken en ervoor zorgen dat de pomp harder moet werken, wat kan leiden tot slijtage of beschadiging. Zo’n grote beurt is dus niet alleen beter voor het milieu maar ook voor de levensduur van de auto.

Autobanden oppompen

Harde banden hebben beter grip op de weg, wat zorgt voor een kortere remweg. Bovendien kost het minder brandstof om ze te laten rollen. Met goed opgepompte banden rijd je dus veiliger, zuiniger én goedkoper. Het is goed om je te realiseren dat alle autobanden langzaam leeglopen. Weersomstandigheden hebben er invloed op maar zelfs als je auto stilstaat of als je weinig rijdt, verdwijnt er lucht en wordt de druk lager. Daarom is het goed om elke twee maanden wat lucht in je banden te blazen.

Autoreparatie

Wat maar weinig mensen doen, is vragen om tweedehands onderdelen die kwalitatief nog goed zijn. Maar elke garage heeft gebruikte onderdelen in huis, afkomstig van afgedankte auto’s. Als je deze laat gebruiken voor een reparatie, kan de rekening lager uitpakken en verminder je afval. De kwaliteit van gebruikte onderdelen is hetzelfde als die van nieuwe; je krijgt er vaak ook garantie op. Vraag er dus naar als je een reparatie laat uitvoeren!