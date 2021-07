Code Oranje voor Limburg wegens hevige regenbuien

Het KNMI heeft tot donderdagavond voor Zuid-Limburg code oranje afgekondigd in verband met de hevige regenval. Eerder gold nog code geel. Door wolkbreuken kwamen dinsdag in de namiddag veel straten, waaronder snelweg A79, blank te staan. Kelders in de regio Heerlen liepen onder, putdeksels kwamen omhoog.

Het KNMI verwacht tot en met donderdag zware regenval in het zuiden van Limburg, waarbij dagelijks meer dan 75 millimeter regen kan vallen. Tot en met donderdag moet plaatselijk rekening worden gehouden met meer dan 150 millimeter neerslag, aldus de weerdienst. Het KNMI waarschuwt dat schade en gevaar kan ontstaan door de wateroverlast.

Het zuiden van Limburg kampte 29 juni ook al met wateroverlast door hevige onweersbuien, waarbij veel regen viel. Ook toen stonden straten onder water, verkeer werd er ernstig door gehinderd. De hevige buien bleven lang hangen omdat het windstil was. In Maastricht viel wel 87,2 millimeter regen, meldde Weer.nl destijds.