Campings langs Geul en Gulp mogelijk ontruimd

De campings langs onder meer de riviertjes de Geul en de Gulp in Zuid-Limburg worden mogelijk ontruimd.

Volgens rampenzender L1 kiezen gasten van camping Geuldal in Meerssen het zekere voor het onzekere nu het water in de Geul snel stijgt. De Veiligheidsregio onderzoekt verdere ontruimingen.

Gebieden in de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul worden mogelijk geƫvacueerd. Het gaat daarbij vooral om campings langs waterlopen zoals de Gulp en de Geul.

Of ook huizen worden ontruimd is nog onzeker. Het crisiscentrum is bezig met een inventarisatie waar nog meer overstromingen dreigen.

In Wijlre zijn veel inwoners in de weer met zandzakken om te voorkomen dat de Geul overstroomt.