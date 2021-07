Defensie helpt in Zuid-Limburg bij bestrijding van wateroverlast

Defensie gaat met tientallen militairen helpen in Zuid-Limburg, dat kampt met fikse wateroverlast door zware regenval. De militaire inzet gebeurt op verzoek van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Het gaat om 68 militairen van de 13e Lichte Brigade uit Oirschot. Zij nemen vrachtwagens en ondersteunende voertuigen mee. Ze kunnen ingezet worden bij het vullen van zandzakken, het vrijmaken van wegen of het evacueren van burgers indien dat nodig blijkt te zijn, aldus de woordvoerder.

De militairen verzamelen zich woensdagavond in het crisiscentrum van de Veiligheidsregio in de gemeente Sittard. Ze blijven in elk geval tot donderdagavond 18.00 uur. Het waterschap draagt zorg voor de verzorging en legering van het defensiepersoneel.

In de gemeente Hoensbroek dreigen huizen onder water te lopen door de wateroverlast. Een deel van de snelweg tussen Heerlen en Maastricht is afgesloten.