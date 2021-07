KNMI geeft weeralarm af om zware regenval in Zuid-Limburg

Het KNMI heeft woensdag rond 18.00 uur een weeralarm (code rood) afgegeven voor Zuid-Limburg. Daar is al veel regen gevallen en er wordt woensdagavond en woensdagnacht opnieuw veel regen verwacht.

In deze situatie kunnen schade en gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van ernstige wateroverlast, meldt het KNMI.

Er kan nog 30 tot 50 millimeter regen bijvallen.

Omdat er al zeer veel regen gevallen is (lokaal meer dan 100 millimeter) zal de wateroverlast steeds groter worden, verwacht het KNMI. In de loop van de nacht gaat het minder hard regenen.

Weer.nl meldt dat in de omgeving van Landgraaf en Kerkrade woensdag 70-80 millimeter is gevallen en dat dat de komende nacht wel 100-120 millimeter kan worden.

Volgens Weer.nl is het nog nooit voorgekomen dat er in de provincie op zo’n grote schaal en drie dagen achter elkaar zo veel zware stortbuien vallen. Het weer zorgt bovendien voor aardverschuivingen in Zuid-Limburg, aldus het weerbureau.

In het oosten van het land zorgen onweersbuien de komende uren ook plaatselijk voor veel regen. In Groningen en Drenthe kan plaatselijk 20 tot 40 mm vallen in korte tijd met plaatselijk wateroverlast tot gevolg, meldt het KNMI.

