Zuid-Limburg zet zich schrap voor nieuwe hoosbuien, die vanaf 10.00 uur verwacht worden. Na een relatief rustige nacht waarin wat minder neerslag viel, vreest de brandweer dat de door de vele regen verzadigde grond nog minder water doorlaat. Intussen is de meldkamer overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen, zei een woordvoerder van de brandweer.

De hulpdiensten doen een dringend beroep op mensen om alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen. “Bel in andere gevallen de gemeente of probeer het zelf op te lossen”, zei een woordvoerder van de brandweer. “Aan ondergelopen kelders kunnen mensen best zelf wat doen.”

De meldkamer kreeg volgens de woordvoerder vele honderden telefoontjes te verwerken, waarvan veel 112-draaiers. “Daar hebben we veel last van. Daardoor komen de echte 112-meldingen in het gedrang”, zei hij.

De hulpdiensten hebben vanwege code oranje een verhoogde alarmfase afgekondigd, GRIP2. Dat betekent dat vanuit het politiebureau in Maastricht alle bij de wateroverlast betrokken instanties centraal samenwerken en hulpacties co√∂rdineren. “Alle hens aan dek”, vatte de woordvoerder samen. Het gaat daarbij om politie, brandweer, ambulancedienst, Rijkswaterstaat, gemeenten en Waterschap Limburg. “De verhoogde paraatheid geldt nog tot donderdagavond, misschien zelfs tot en met vrijdagochtend”, zei de woordvoerder. “Want zo lang houden de hevige regenbuien naar verwachting aan.”

In Schin op Geul wordt een hotel door het water bedreigd. Er zijn zandzakken geplaatst. In het dorp staan meerdere huizen blank nadat een waterbuffer de regen niet meer aankon en overliep. Ook de historische Oliemolen bij Heerlen staat anderhalve meter onder water. Dinsdag haalde de brandweer drie mensen uit de oude boerderij.

De A79 die dinsdag onderliep en werd afgesloten, is grotendeels weer open, meldde Rijkswaterstaat woensdag. Alleen het deel tussen de Kunderberg en de N281 bij Heerlen is nog dicht. Er staat nog water op.

Het waterschap houdt intussen de Geul goed in de gaten, de snelstromende rivier stijgt gestaag. Het waterschap voert maaiwerk uit en zet stuwen lager, om het water in beken en riviertjes sneller te laten afstromen. Ook stuwen worden in een lagere stand gezet.