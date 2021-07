Donderdagavond crisisoverleg kabinet om overstromingen Limburg

Een deel van het kabinet komt donderdagavond bijeen voor crisisoverleg vanwege de overstromingen in Zuid-Limburg. Aanwezig zijn de demissionair premier Mark Rutte en ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretarissen Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) woont het overleg digitaal bij.

De bewindspersonen praten met de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Na afloop houdt het kabinet een kort persmoment.

Van Veldhoven was donderdag in Valkenburg, die zware hinder ondervindt door de overstromingen. In de stad is een brug weggeslagen en bewoners worden geĆ«vacueerd. De staatssecretaris zei dat het kabinet “alles op alles” gaat zetten om te helpen.

Het Rode Kruis meldde er rekening mee te houden dat in heel Limburg hulp geboden moet worden. Volgens een woordvoerster kunnen de problemen daar “exponentieel erger” worden als er meer hoosbuien komen. Nu levert de organisatie al hulp in het zuiden, met name in Gulpen-Wittem, Simpelveld en Valkenburg.