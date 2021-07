Interpolis: veel meldingen van ernstige schade wateroverlast

Verzekeraar Interpolis heeft sinds dinsdagavond ruim 250 meldingen binnengekregen van schade door wateroverlast in vooral Limburg. Interpolis noemt de ernst en het relatief kleine gebied van waaruit de meldingen komen “uitzonderlijk”. Het aantal is vergelijkbaar met de hoeveelheid meldingen na een landelijk stormachtige dag, maar nu komen ze veelal uit drie provincies. Interpolis verwacht dat het aantal meldingen nog verder oploopt, mede doordat de regenval nog aanhoudt.

Twee derde van de meldingen kwam uit Limburg, waar sinds dinsdagavond veel regen is gevallen en straten en huizen onder water staan. Het vaakst werd schade doorgegeven vanuit de Zuid-Limburgse gemeenten Heerlen, Voerendaal en Valkenburg aan de Geul. Ook vanuit Noord-Brabant en Gelderland kwamen tientallen meldingen binnen bij de verzekeraar, een van de grootste van het land. Interpolis kon nog niks zeggen over de hoogte van het schadebedrag.

De ernst van de meldingen is opvallend, zegt Interpolis. “Het gaat niet zoals anders om kleine lekkages in de dakgoot, maar hele vloeren die blank staan. Dat zorgt voor veel ellende bij mensen.” De meeste schade is aan het woonhuis, vooral aan kelders en garages die zijn ondergelopen. De verzekeraar zegt dat mensen met een opstal- en inboedelverzekering goed verzekerd zijn voor dit soort schade.

Stichting Salvage, die namens verzekeraars kortstondige eerste hulp biedt bij calamiteiten, laat weten in de regio aanwezig te zijn. Omdat het water nog moet zakken, kon de stichting pas bij enkele meldingen hulp verlenen. De woordvoerster noemt de situatie in Limburg “heel omvangrijk”.

Salvage, die een netwerk aan bedrijven heeft om in te zetten in dit soort situaties, heeft onder meer de brandweer ondersteund bij een omgevallen boom op een huis en gezorgd voor overnachtingen van mensen die niet meer thuis konden slapen. Ook zijn er containers gestuurd voor het weghalen van spullen die zijn beschadigd en is het aantal coördinatoren in de regio sinds woensdagavond opgeschaald. Hoeveel mensen er precies hulp verlenen, kon een woordvoerster nog niet zeggen. De stichting kon ook nog geen uitspraken doen over het aantal meldingen dat is binnengekomen.

Koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars kon nog niet aangeven hoe groot de schade in Limburg is, omdat het water nog moet zakken.