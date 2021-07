Inwoners dorpen Echt-Susteren verplicht geëvacueerd

De gemeente Echt-Susteren verplicht inwoners van de dorpen Visserweert en Aasterberg en omgeving hun huizen te verlaten.

Om te zorgen dat er in het te evacueren gebied niemand achterblijft, gaan toezichthouders van de gemeente sinds donderdagavond 21.00 uur alle huizen langs die geëvacueerd moeten worden.

Het evacuatiebevel is onderdeel van de noodverordening die geldt voor het hele gebied tussen de Maas en het Julianakanaal. Alleen hulpdiensten en inwoners mogen dit gebied nog in. Eerder op donderdag waren inwoners van de dorpen al opgeroepen te vertrekken.

Wie toch in de eigen woning blijft, loopt volgens de gemeente op eigen risico groot gevaar. Politie en toezichthouders van de gemeente zullen de verlaten huizen bewaken.

Naar verwachting bereikt het water in de Maas bij Echt-Susteren vrijdagmiddag zijn hoogste punt. De gemeente besloot tot het evacuatiebevel om te voorkomen dat mensen dan niet meer uit het gebied weg kunnen.

In verband met de hoge waterstand is ook de brug over de Maas tussen de Belgische grensstad Maaseik en het Nederlandse dorp Roosteren afgesloten, meldde de Belgische politie donderdagavond. Roosteren wordt overigens ook ontruimd.