Kabinet verklaart overstroomd Limburg tot rampgebied

Het demissionaire kabinet beschouwt de overstromingen in de provincie Limburg ook “in formele zin” als een ramp, zegt premier Mark Rutte. Dat betekent dat een wet van toepassing is die bepaalt dat mensen met schade die de verzekering niet dekt, ook bij de rijksoverheid kunnen aankloppen.

Hoe de Wet tegemoetkoming schade door rampen precies wordt toegepast, moet nog nader worden uitgewerkt, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). “Maar we willen vandaag het signaal afgeven dat Limburg er niet alleen voorstaat, ook niet financieel.”

Van Veldhoven bracht donderdag een bezoek aan Limburg en vrijdagmiddag gaat Rutte er ook zelf naartoe. Hij gaat kijken “in streken waar het komende dagen spannend wordt”. Hij roept anderen juist met klem op dat niet te doen. “Er is daar geen behoefte aan pottenkijkers en ramptoerisme”

De situatie in Limburg is volgens Rutte “zonder meer ernstig” te noemen. Het water in de Maas bereikt naar verwachting morgen de hoogste stand in 200 jaar. Vele duizenden mensen hebben het dringende advies gekregen hun huis te verlaten en een goed heenkomen te zoeken.

Het kabinet leeft mee met mensen die zorgen hebben over hun huis of bedrijf, of om hun eigen veiligheid. “Er wordt met man en macht gewerkt om, waar dat nodig is, mensen in veiligheid te brengen”, zegt Rutte.

De lokale autoriteiten hebben daarbij de regie, benadrukt de premier. “Deze crisis wordt voortreffelijk aangestuurd vanuit veiligheidsregio’s”, vindt hij. Rutte spreekt daarnaast respect uit voor hulpverleners en voor andere mensen die klaarstaan om anderen te helpen. “Wij staan echt schouder aan schouder.”

Rutte staat naar eigen zeggen ook in nauw contact met zijn collega’s in onder meer BelgiĆ« en Duitsland, waar zelfs doden te betreuren zijn. “Wij leven intens mee met onze buren, en hopen dat in Nederland te kunnen voorkomen.”