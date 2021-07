Update wateroverlast Limburg: inwoners gevraagd alert te blijven

Door de hevige regenval blijven de waterstanden van de Roer en de Maas de komende dagen stijgen. Waterschap Limburg treft alle maatregelen die het draaiboek voorschrijft bij hoogwaterstanden. Van inwoners wordt gevraagd alert te blijven, de communicatiekanalen in de gaten te blijven houden en het juiste telefoonnummer te bellen in geval van wateroverlast.

Het draaiboek van Waterschap Limburg schrijft voor dat op de daarvoor aangewezen plekken aan de Maas demontabele schotbalken, pompen en aggregaten worden geplaatst. Dat wordt nu dus gedaan. Het overtollige water in de Roer wordt opgevangen in het achterland (het waterbergingsgebied).

Het waterschap voorziet vooralsnog geen problemen in de Noord-Limburgse gemeenten. Het gaat dan om de gemeenten van Echt-Susteren tot Mook en Middelaar.

Wegen bereikbaar voor hulpdiensten

Gemeenten en Rijkswaterstaat monitoren continu de bereikbaarheid van wegen, zodat hulpdiensten de locaties van incidenten goed kunnen bereiken.

Roermond

Ook in de regio Roermond neemt de wateroverlast toe. De gemeente monitort de situatie nauwgezet in samenwerking met de Veiligheidsregio. Lokaal zijn al een aantal maatregelen genomen en waarschuwingen afgegeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wegafsluitingen en het waarschuwen van campings en havens. Veehouders langs de Roer, de Maas en Swalm zijn geïnformeerd, zodat ze maatregelen kunnen nemen om vee in veiligheid te brengen.

Wees alert komende uren

Het waterpeil in de rivieren zal komende 24 uur wellicht verder stijgen. Hou daarom onderstaande communicatiekanalen in de gaten zodat u tijdig maatregelen kunt nemen:

Actuele berichtgeving van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Actuele berichtgeving van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Wie moet ik bellen als ik wateroverlast heb?

Om te voorkomen dat meldcentrales overbelast raken, vragen we u om alléén 112 te bellen wanneer er mensen in gevaar zijn of levensbedreigende situaties ontstaan.

Wel brandweer, geen spoed? Bel dan 0900-0904.

Is er géén sprake van een spoedsituatie, maar is toch de brandweer ter plaatse nodig? Bijvoorbeeld in geval van risico op kortsluiting, brand of losliggende putdeksels op de weg? Bel dan 0900-0904.

De gemeente Roermond heeft een call centrum geopend dat bereikbaar is via het verkorte nummer 14 0475 of 0475 359 999.

Zandzakken

Bij de gemeente Roermond zijn zandzakken beschikbaar vanaf donderdagochtend 15 juli op de volgende locaties:

Swalmen: Parkeerplaats Beeckerhof

Roermond: Pappelhof (nabij Kapel in ’t Zand)

Blijf veilig

We vragen iedereen om weg te blijven van snelstromende beken en rivieren. Ga niet kijken. Dit geeft kans op verzakkingen, en kan bovendien hinder opleveren voor hulpdiensten.

Bron: Roermond.nieuws.nl