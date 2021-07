Veiligheidsregio: omwonenden aangetaste dijk nog niet naar huis

Omwonenden die waren geëvacueerd in verband met het gat in de dijk van het Julianakanaal bij Bunde en Meerssen, moeten er rekening mee houden dat ze de nacht ergens anders moeten doorbrengen. Pas rond middernacht wordt duidelijk of ze terug naar huis kunnen of niet, zegt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Eerder vrijdag zei het Waterschap Limburg dat het lek voorlopig was gedicht. Maar een woordvoerder van de veiligheidsregio relativeerde direct daarna, dat “gedicht” een groot woord is. De dijk is versterkt en gestut, zei hij, maar het gevaar is nog niet geweken.

Volgens Rijkswaterstaat is geen sprake van een gat, maar van een ‘wel’: Maaswater komt onder de dijk door naar boven. Met zandzakken is het opwellend water afgedicht. Dat lijkt vooralsnog te werken.

Vrijdagmiddag ontdekten hulpdiensten een groot gat in de dijk, waarna inderhaast talrijke mensen uit de buurt werden geëvacueerd. Met behulp van leger en brandweer werden vervolgens zandzakken en Big Bags aangevoerd om het gat te dichten voor het verder kon uitspoelen. Maar volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio komt er nog steeds water door het gat. “De dijk is niet stabiel genoeg om de zaak veilig te verklaren”, zei hij op calamiteitenomroep L1.

Vrijdagmiddag werden alle dorpjes en buurtschappen in de omgeving inderhaast ontruimd. Mensen moesten snel naar hoger gelegen gebieden vertrekken. Omwonenden kregen een NL Alert met die boodschap. Mensen in Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle verlieten het gebied. In de buurt van de dijkdoorbraak gingen sirenes af om mensen te waarschuwen. “Dit gebied komt onder water te staan”, vreesde de woordvoerder eerder vrijdagmiddag.

Zover is het nog niet gekomen. Maar terug kunnen de mensen voorlopig nog niet. “De dijk moet eerst gerepareerd zijn voor de situatie veilig is”, zei de woordvoerder.