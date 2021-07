Reddingswerkers aan de slag in Meerssen

Reddingswerkers van de Nationale Reddingsvloot (NRV) zijn vrijdagochtend actief in de gemeente Meerssen, in het Limburgse Heuvelland. Zo’n elf eenheden helpen daar met het verkennen van de omgeving en het evacueren van mensen.

De NRV is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland en Reddingsbrigade Nederland. De vloot wordt ingezet bij grote overstromingen in Nederland. “In Meerssen gebeurt van alles en daar gaan ze nu aan de slag. Het water komt daar tot hun middel”, aldus een woordvoerder van de Reddingsbrigade. Ook zijn er nog zestien eenheden in Luik in België aan het helpen. “Hulp is daar sinds donderdagavond aan de gang.”

Donderdag waren de reddingswerkers vooral bezig in Valkenburg, in samenwerking met het leger. Mensen werden met trekkers, aanhangers en legerwagens uit hun huizen gehaald en naar het droge gebracht.

Inwoners van Westbroek en Oostbroek in Geulle (gemeente Meerssen) wordt vrijdagochtend dringend verzocht hun woning te verlaten. Momenteel stijgt de waterstand van de Geul en dreigt het gebied onder water te lopen. De gemeente Meerssen besloot in de nacht van donderdag op vrijdag ook al een deel van haar inwoners te evacueren. Toen ging het om het gebied ten noorden van de Geul en ten oosten van het Julianakanaal. Doordat het water in de Maas bleef stijgen, kon de Geul niet daarin afwateren.

De gemeente vraagt mensen in het betrokken gebied onderdak te zoeken bij vrienden of familie. Voor wie dat niet kan, wordt opvang geregeld in een gemeenschapshuis. Volgens de gemeente is er geen reden tot paniek en is er voldoende tijd om te vertrekken. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio liet op L1, die als calamiteitenzender fungeert, weten dat er ongeveer 2300 mensen in het te evacueren gebied wonen.