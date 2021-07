Rutte laat zich in Roermond bijpraten over de wateroverlast

Demissionair premier Mark Rutte heeft zich vrijdagavond in Roermond laten bijpraten over de overstromingen en evacuaties in en rond de stad. Hij deed dat tijdens een bezoek aan hulpverleners en inwoners bij de monding van de Roer in de Maas.

Een bewoonster sprak hem aan en zei bang te zijn voor de Maas. Ze wees op de gesloten sluisdeur, die moet voorkomen dat de hoger gelegen Maas de Roer binnen stroomt. Rutte vroeg of ze zich veilig voelt, maar ze antwoordde zich onzeker te voelen omdat mensen geen of weinig informatie krijgen.

Een medewerkster van Waterschap Limburg legde Rutte vervolgens uit dat de Roer aan twee kanten is afgesloten om verdere stijging in de binnenstad te voorkomen. Het water van de Roer wordt omgeleid via de Hambeek, een zijtak van de Roer.

Omdat de Hambeek het water niet kwijt kan in de zwellende Maas, overstroomt de beek een gebied met 550 woningen. De inwoners daarvan zijn vrijdagochtend vroeg geƫvacueerd.

Rutte sprak ook met enkele handhavers en brandweerlieden. Eerder had hij een bezoek gebracht aan het stadhuis, waar hij onder anderen de Limburgse gouverneur Johan Remkes sprak en burgemeester Rianne Donders.

Onderweg vanuit het stadhuis naar de Roerkade werd hij aangeklampt door Roermondenaren die met hem op de foto wilden. Hij nam daarvoor de tijd en stak hier en daar duimen op om mensen een hart onder de riem te steken. Sommigen applaudisseerden, een enkeling riep hem “ramptoerist” toe.

Na afloop van zijn bezoek aan de Roerkade ging Rutte naar de Jo Gerrishal in stadsdeel Maasniel, waar de geƫvacueerde inwoners worden opgevangen.

Eerder vrijdag was Rutte in Venlo, waar hij onder anderen sprak met voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord.