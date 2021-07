Het is alle hens aan dek in Midden- en Noord-Limburg bij het bestrijden van de wateroverlast. Dat zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagochtend. Hij zei blij te zijn met de vele burgerinitiatieven die her en der ontstaan om de helpende hand te bieden.

“Particuliere initiatieven moedigen we heel erg aan”, zei hij voor calamiteitenzender L1. “Alle waardering daarvoor. Help een ander waar het kan. Iedereen moet aan de bak. We zullen de klus met elkaar moeten klaren. Als hulpdiensten kunnen we het niet alleen.” Hij deed nogmaals een dringende oproep aan mensen, om niet te gaan kijken op rampplekken.

De woordvoerder zei dat de hoogwaterpiek in Roermond en Venlo is aangekomen. Die piek gaat volgens hem twee dagen aanhouden.

In Roermond en omgeving zijn veel wegen ondergelopen. De Maastrichterweg tussen Roermond en Linne liep onder. De afslag Linne van de A73 die aansluit op de Maastrichterweg is dicht.

Mensen in het Roermondse stadsdeel Herten klagen dat ze niet meer te voet of met de fiets naar het stadscentrum kunnen wegens ondergelopen wegen.