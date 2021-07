Treinverkeer Limburg grotendeels hersteld

In Limburg rijden zondag de treinen weer bijna overal als normaal. Alleen tussen Weert en Roermond en tussen Maastricht en Luik is het treinverkeer nog altijd gestremd door de wateroverlast.

Het treinverkeer tussen Weert en Roermond werd zaterdag preventief stilgelegd, omdat een spoordijk op het traject dreigde te verzwakken door verschillende waterstanden aan weerszijden van de dijk. Op zijn vroegst kunnen volgens spoorbeheerder ProRail zondag rond 12.30 uur weer treinen over de dijk. De NS zet bussen in.

Het Belgische Luik is vanuit Maastricht bereikbaar met taxibusjes. Wanneer het treinverkeer op dit traject weer opstart, hangt af van herstelwerkzaamheden in Belgiƫ. Het spoor in Belgiƫ is zwaar beschadigd door de wateroverlast.