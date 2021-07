Veiligheidsregio Zuid-Limburg stapje terug in het crisisprotocol

Omdat het hoogwater zich uit het zuiden van Limburg heeft teruggetrokken, schaalt de veiligheidsregio daar een stapje terug in het crisisprotocol van GRIP-2 naar GRIP-1. GRIP staat voor het Gecoördineerd Regionaal Incidenten Protocol en beschrijft onder meer hoe hulpverleningsdiensten met elkaar kunnen samenwerken.

De terugschakeling betekent dat er nog steeds meerdere hulpverleningsdiensten met elkaar samenwerken, maar dat overkoepelende afstemming op het kantoor van de veiligheidsregio niet meer nodig is.

In het midden en noorden van Limburg is nog steeds GRIP-4, de op een na hoogste alarmfase, van kracht. In die situatie leidt de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester, een incident dat gemeentegrenzen overschrijdt. Daar zijn veel dijken verzadigd door het water wat ze onveilig maakt. “Ga niet op de dijken lopen”, waarschuwt de veiligheidsregio Limburg-Noord dan ook.

Rijkswaterstaat stelt maandag dat de piek in het hoogwater weliswaar is afgevlakt naar wat nu een ‘plateau’ is gaan heten, maar dat het hoogste punt van het Maaswater nog steeds niet richting zee is afgevoerd. Er geldt dan ook nog steeds een vaarverbod voor recreatievaart voor de rivier, aldus de organisatie.