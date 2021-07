Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor opruimen in Limburg

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers om maandag op twee plekken langs de Geleenbeek in Zuid-Limburg mee te helpen met opruimen. Het is de eerste keer dat een van de natuurbeheerders om vrijwillige hulp vraagt bij het weghalen van de enorme hoeveelheid rommel die na het hoge water in Limburg is achtergebleven. Heel veel mensen hebben zich in de afgelopen week al gemeld als vrijwilliger.

De oevers van de Maas en de Limburgse beken liggen bezaaid met hout, plastic en huishoudelijk afval. Er liggen ook kadavers van dode beesten, maar die ruimen de natuurbeheerders zo veel mogelijk zelf op. Boswachter Niki Jasper van Staatsbosbeheer sluit niet uit dat er ook lichamen aangespoeld zijn. In Belgiƫ worden na de watersnoodramp nog mensen vermist en het is mogelijk dat stoffelijke overschotten door de Maas zijn meegevoerd.

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap raden mensen sterk af om in het weekend zelf vast te gaan opruimen. Ze zouden dus een lugubere vondst kunnen doen, maar het is vooral niet veilig in gebieden die nog niet zijn vrijgegeven. De bodem is daar drassig en kan afkalven. Er kan drijfzand zijn ontstaan door wegtrekkend water. Ook wandelaars en fietsers moeten hekken op de dijken en in de uiterwaarden niet passeren, aldus de natuurbeheerders.