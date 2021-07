Centrum Valkenburg vanaf woensdag weer grotendeels toegankelijk

Het centrum van Valkenburg aan de Geul is vanaf woensdag 09.00 uur weer geopend, op enkele straten na. Dat maakte de gemeente dinsdag bekend. Het centrum was afgesloten sinds de overstromingen twee weken geleden.

De straten in het centrum die nog afgesloten blijven, zijn alleen toegankelijk voor bewoners, ondernemers en mensen die helpen troep op te ruimen en schade te herstellen. Deze straten zijn met hekken afgezet. Ook houden beveiligers er toezicht.

De gemeente heeft dinsdag de noodverordening ingetrokken die de toegang tot het centrum ontzegt. De noodverordening was ingezet na de overstroming van de Geul twee weken geleden, die grote schade in het centrum inrichtte en onveilige situaties creƫerde. Zo stortte er een brug in, werden wegen deels weggespoeld, en liepen woningen en winkels onder water. De afgelopen week is het centrum opgeruimd en de meeste troep er weggehaald.

Voor het buitengebied van het heuvellandstadje blijft de noodverordening wel nog van kracht. Op enkele plaatsen kan er verontreinigd slib liggen. Ook zijn er veel wegen en voetpaden die door verzakkingen en omgevallen bomen onbegaanbaar zijn, aldus de gemeente. Het afgesloten gebied is groter dan het overstroomde gebied, omdat de toegangswegen vanaf het begin zijn afgesloten.