10 miljoen euro binnen voor gedupeerden overstromingen Limburg

Voor de inzamelactie Giro 777 is woensdagmiddag het bedrag van 10 miljoen euro bereikt voor mensen die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg. In totaal maakten 190.000 donateurs geld over, meldt het Nationaal Rampenfonds.

Het rampenfonds startte de actie 16 juli nadat hevige regenval en hoogwater voor grote problemen in Limburg zorgden. Verzekeraars zullen een deel van de schade dekken en de overheid heeft gezegd ook een belangrijke rol te willen spelen, maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden, meldde het fonds eerder.

Het Nationaal Rampenfonds kondigde al aan dat 8000 huishoudens die zwaar door de watersnood zijn getroffen, elk 1000 euro krijgen. Het geld wordt verstrekt aan de gemeenten, die het op hun beurt zo snel mogelijk doorgeven aan de huishoudens.