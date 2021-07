5,5 miljoen subsidie voor proef voor duurzamer plastic in Limburg

Het Fins-Nederlandse chemiebedrijf Coolbrook krijgt een subsidie van ruim 5,5 miljoen euro van de Nederlandse overheid. Het geld is bedoeld om een nieuwe, duurzame techniek voor de productie van grondstoffen voor plastic verder te ontwikkelen. Door gebruik te maken van hernieuwbare energie zou de innovatie van Coolbrook de CO2-uitstoot van het tot dusver vervuilende proces tot nul kunnen verminderen en het energieverbruik met 30 procent.

Het in Finland opgerichte Coolbrook is sinds 2020 actief op het chemiecomplex Chemelot in het Limburgse Geleen. Het richt zich op de duurzame productie van olefinen. Dat zijn belangrijke onderdelen in de verwerking van aardolie en de productie van plastic, chemische producten en verpakkingen op basis van aardolie. Dat staat bekend als een vervuilend proces.

In de oude situatie moest een hele reactor verwarmd worden om de juiste chemicaliƫn te kunnen produceren. Met de nieuwe elektrische techniek van Coolbrook wordt de benodigde warmte opgewekt door een draaiend object waardoor minder energie nodig is. Coolbrook zegt gesprekken te voeren met verschillende oliebedrijven die gebruik zouden willen maken van zijn zogeheten Rotor Dynamische Reactor-technologie.

Door de subsidie is de financiering voor de 12,5 miljoen euro kostende pilot rond. Finse investeerders legden de overige 7 miljoen euro neer. De bouw zou rond april 2022 gereed zijn.