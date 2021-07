Naweeën hoogwater: gevaar voor botulisme in de Roer

Waterschap Limburg waarschuwt mensen om niet in de Roer te gaan zwemmen, en ook geen huisdieren of vee te laten drinken uit deze zijrivier van de Maas, tussen de Duitse grens bij Vlodrop en Roermond. Het risico van botulisme is niet denkbeeldig, aldus het schap. Dit als gevolg van de overstromingen twee weken geleden.

In het gebied stinkt het op sommige plaatsen naar rotte vis, doordat een onbekend aantal vissen door het zakken van het waterpeil op het droge terecht is gekomen. Inspecteurs van het schap vonden dinsdag al meerdere dode vissen, evenals lage zuurstofgehaltes op meerdere plekken in de Roer.

Het water in de Roer is troebel. Dit alles waarschijnlijk als gevolg van de overstromingen, aldus het waterschap. Daardoor zijn veel planten doodgegaan die met het zakken van het water in de rivier terecht kwamen. Ook in de rivier gingen vissen dood door zuurstofgebrek als gevolg van het afbreken van organisch materiaal.

Door de overstromingen is veel troep uit de Roer terechtgekomen in de omliggende beken. Ook is het water verontreinigd door overlopende riolen.

Het waterschap vraagt mensen dode vogels, dieren en vissen niet zelf op te ruimen, om besmettingen te voorkomen. Mensen kunnen contact opnemen met het schap via het gratis nummer 0800-0341, dat dag en nacht bereikbaar is.

Het schap onderzoekt nog of er zware metalen in het water terecht zijn gekomen. “Met het water is iets niet helemaal goed, gezien de kleur ervan”, lichtte een woordvoerder toe.

Als gevolg van de overstromingen moesten de bewoners van 270 huizen in de buurt van de Roer in de Midden-Limburgse gemeente Roerdalen op 16 juli hun woningen verlaten. Volgens het waterschap heeft water uit de Roer vier dagen lang het Roerdal overstroomd.