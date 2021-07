Staatsbosbeheer ruimt westelijk Rivierengebied op na hoogwater

Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers om volgende week donderdag mee te helpen met het opruimen van het westelijk Rivierengebied. In de uiterwaarden langs de Waal is na de hoogwatergolf van begin deze maand veel rommel achtergebleven. In het oostelijk deel van het Rivierengebied staat nog water op het land. Daar kan pas later worden opgeruimd.

Op de oevers van de Maas in Zuid-Limburg is veel groot afval uit BelgiĆ« aangespoeld, zoals koelkasten, kliko’s en olievaten. Dat is volgens boswachter Claudia Wessel in het Rivierengebied anders: daar ligt vooral heel veel kleiner en plastic afval.

Volgens Wessel heeft de enorme kracht van het hoogwater in de Waal veel schade veroorzaakt aan bankjes, routeborden, hekken en rasters. Staatsbosbeheer inventariseert die schade en herstelt het zo snel mogelijk. In de uiterwaarden loopt namelijk veel vee en dat kan niet terug naar het land als hekken en rasters kapot zijn. Hoe lang het herstelwerk gaat duren is nog niet te zeggen.

Staatsbosbeheer gaat donderdag met vrijwilligers op pad in de Gamerensche waarden, de Breemwaard en de Dreumelsche waard. Daarnaast rijdt er tussen Beneden-Leeuwen en Slot Loevestein een busje om gevulde vuilniszakken van opruimers op andere plekken op te halen.