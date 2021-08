Meldpunt voor overstromingsschade Limburg geopend

Mensen, organisaties en bedrijven die door de overstromingen in Limburg vorige maand schade hebben opgelopen die niet gedekt wordt door een verzekering kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het meldpunt is maandag geopend, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het kabinet had eerder al aangekondigd dat er een steunregeling wordt opgezet. Daarmee komt er een vergoeding voor schade die “niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is”.

Het is aan de RVO om de regeling uiteindelijk uit te voeren, maar welke kosten precies vergoed zullen worden moet nog door het ministerie worden vastgesteld.

Er kunnen allerlei vormen van materiƫle schade bij de RVO gemeld worden. Particulieren kunnen doorgeven dat hun woning of inboedel beschadigd is, bedrijven kunnen schade aan hun panden of installaties melden.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor boeren die dieren of gewassen zijn verloren of overheden die gebouwen of voorzieningen moesten repareren. Ook kosten voor evacuatie, noodmaatregelen en opruimwerkzaamheden kunnen worden doorgegeven.