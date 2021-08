Ollongren bezoekt door overstromingen getroffen Valkenburg

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren brengt een bezoek aan Valkenburg, de plaats in Limburg die deze zomer zwaar werd getroffen door overstromingen. De bewindsvrouw gaat eerst naar de Adelante mytylschool. Daarna bezoekt ze het centrum van Valkenburg. Ollongren zal praten met onder anderen de burgemeester, de dijkgraaf en bewoners die slachtoffer werden van de overstromingen.

Het wassende water van juli veroorzaakte grote schade in Valkenburg. Zo stortte er een brug in, werden wegen deels weggespoeld en liepen woningen, kroegen, restaurants, een kerk en winkels onder water. De afgelopen weken is het centrum opgeruimd en de meeste troep is weggehaald.

Het centrum van Valkenburg was voor de herstel- en opruimwerkzaamheden op slot gegaan, maar is sinds dinsdagavond weer helemaal open.